Um vídeo que passou a circular nesta semana nas redes sociais mostra um motociclista, supostamente atropelado, deitado sobre o parabrisa de um carro, enquanto mexe no celular e assiste a vídeos à espera de resgate.

As imagens mostram o homem aparentemente tranquilo, apoiado sobre o veículo envolvido na batida, usando o telefone como se estivesse em momento de descanso. Há moradores em volta dele, para não deixá-lo sozinho.

O vídeo não indica data ou local onde o caso aconteceu, nem há informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente ou o estado de saúde do motociclista.