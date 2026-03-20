20 de março de 2026
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ACIDENTE

Motociclista vê vídeos no parabrisa enquanto espera resgate; VEJA

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/@guarunewssp/Instagram
As imagens registram o homem aparentemente tranquilo, apoiado sobre o veículo envolvido no acidente.
As imagens registram o homem aparentemente tranquilo, apoiado sobre o veículo envolvido no acidente.

Um vídeo que passou a circular nesta semana nas redes sociais mostra um motociclista, supostamente atropelado, deitado sobre o parabrisa de um carro, enquanto mexe no celular e assiste a vídeos à espera de resgate.

As imagens mostram o homem aparentemente tranquilo, apoiado sobre o veículo envolvido na batida, usando o telefone como se estivesse em momento de descanso. Há moradores em volta dele, para não deixá-lo sozinho.

O vídeo não indica data ou local onde o caso aconteceu, nem há informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente ou o estado de saúde do motociclista.

Com informações do GuaruNews.

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