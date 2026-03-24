26 de março de 2026
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Mulher faz menino de 'escudo' para esconder furto de doce

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CCTV via É Notícia PR
O vídeo mostra a suspeita na fila do caixa, posicionada atrás de um menino.
O vídeo mostra a suspeita na fila do caixa, posicionada atrás de um menino.

Uma mulher foi registrada por câmeras de segurança ao furtar chocolates na conveniência de um posto de combustíveis em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O caso aconteceu na quarta-feira (18), e as imagens foram divulgadas nessa segunda (23).

Leia mais: Grávida é presa por furtar leque de R$ 10 no Rio de Janeiro

O vídeo mostra a suspeita na fila do caixa, posicionada atrás de um menino. Em seguida, ela retira chocolates de uma gôndola no centro do estabelecimento. Ela esconde os produtos dentro da calça e também na bolsa que carregava, enquanto a criança permanece ao seu lado o tempo todo.

Os vídeos devem auxiliar na identificação da suspeita. Até o momento, não há informações sobre sua localização ou identidade.

Com informações do É Notícia PR.

Clique e assista ao vídeo

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