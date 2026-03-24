Uma mulher foi registrada por câmeras de segurança ao furtar chocolates na conveniência de um posto de combustíveis em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O caso aconteceu na quarta-feira (18), e as imagens foram divulgadas nessa segunda (23).

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O vídeo mostra a suspeita na fila do caixa, posicionada atrás de um menino. Em seguida, ela retira chocolates de uma gôndola no centro do estabelecimento. Ela esconde os produtos dentro da calça e também na bolsa que carregava, enquanto a criança permanece ao seu lado o tempo todo.