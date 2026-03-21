Uma mulher foi presa em flagrante por furtar um leque avaliado em R$ 10 de uma loja no centro do município de Itaguaí (RJ), por volta das 10h de 31 de janeiro deste ano, um sábado. O caso corre na Justiça do Rio.

A Polícia Civil estipulou a fiança em um salário-mínimo (R$ 1.621), mas o Tribunal de Justiça derrubou fixação pelas condições sociais e financeiras da mulher. Ela foi solta em audiência de custódia, mas o MP (Ministério Público) ainda quer que ela cumpra serviço comunitário.

Em condição vulnerável, mulher que furtou o leque nunca teve antecedentes criminais. Roberta Freitas Vianna tem 41 anos, é preta, vive em situação de rua na região de Sepetiba, zona oeste da capital fluminense, está grávida de cinco meses e é mãe de uma menina de 10 anos e de um menino de 2 anos. Ela não tem contato com nenhum familiar.