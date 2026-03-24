Segundo a neta contou à Ric Record, o motorista deixou o local antes dos familiares. “Ele colocou o meu avô, fechou e já se arrancou do cemitério".

Parentes do idoso Gracindo de Souza, de 88 anos, souberam pelas redes sociais que o caixão que transportava o corpo dele caiu do carro funerário durante o trajeto até o cemitério. A família fez o velório em um município da região metropolitana e seguia em cortejo até um cemitério na capital, mas não conseguiu acompanhar o veículo.

A família afirma que só tomou conhecimento do incidente ao reconhecer, nos vídeos divulgados na internet, o modelo do caixão e o motorista responsável pelo transporte.

A repercussão nas redes sociais aumentou a indignação dos parentes, que criticaram comentários debochados. “Peço que as pessoas retirem aqueles comentários maldosos. Isso não é motivo de graça. A gente não quer dinheiro, a gente não quer processar, não quer indenização. Isso não vai trazer meu avô de novo”, declarou a neta.

Em nota enviada à emissora, a funerária lamentou o caso e informou que, em 20 anos de atuação, este foi um caso inédito. A empresa afirmou que as circunstâncias são apuradas para verificar possível falha humana e declarou que o caixão caiu no momento em que o veículo deu partida num semáforo.