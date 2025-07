Caixão cai de carro funerário no meio da avenida; VÍDEO

A cena foi registrada por um pedestre, que reagiu: “Só em Curitiba para acontecer essas coisas. Meu Deus do céu, eu não poderia perder”, comentou entre gargalhadas enquanto filmava o incidente. As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

Na manhã desse sábado (19), em Curitiba, um caixão caiu do porta-malas de um carro funerário em plena Avenida Desembargador Hugo Simas, no bairro Bom Retiro, e ficou por alguns segundos no meio da via até que dois funcionários da empresa descessem às pressas para recolocá-lo no veículo.

No vídeo, o caixão aparece no chão, logo atrás do carro com o compartimento traseiro aberto. Os funcionários colocam o objeto de volta no porta-malas. Não é possível identificar, pelas imagens, a funerária responsável ou confirmar se havia um corpo dentro do caixão.

*Com informações da RICtv