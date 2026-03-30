A Clínica Singular, comandada pelo Dr. Fabrício Assis, une pioneirismo científico a uma missão educativa sem precedentes. Com um histórico de vanguarda, a instituição rompeu fronteiras ao promover workshops internacionais em Miami e consolidou-se como o principal polo de formação de especialistas no Brasil.

O prestígio da Singular é chancelado por números e méritos: a maioria absoluta dos médicos brasileiros com certificação internacional (FIPP) passou por seu refinado processo de aprendizado. A clínica não apenas oferece alívio e qualidade de vida aos seus pacientes, mas molda o futuro da medicina da dor através da educação continuada e da inovação constante. Siga e saiba mais em @singularcontroledador