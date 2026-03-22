Sônia Guajajara (PSOL), ministra dos Povos Indígena, foi internada ontem em um hospital de São Paulo após quadro infeccioso.

Ministra foi levada ao hospital após mal-estar, e médicos investigam suspeita de quadro infeccioso. Sônia Guajajara apresentou febre alta, dor abdominal e mal-estar generalizado, segundo informou a assessoria de imprensa da ministra pelas redes sociais.

Ela, que tem 52 anos, foi internada no Incor e permanece em observação na UTI. Ela está ali para acompanhamento e exames complementares. De acordo com última nova divulgada, Sônia Guajajara apresenta evolução favorável e permanece em observação.