22 de março de 2026
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QUADRO INFECCIOSO

Ministra dos Povos Indígenas é internada na UTI

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@guajajarasonia/Instagram
Sônia Guajajara (PSOL) foi levada ao hospital após relatar mal-estar.
Sônia Guajajara (PSOL) foi levada ao hospital após relatar mal-estar.

Sônia Guajajara (PSOL), ministra dos Povos Indígena, foi internada ontem em um hospital de São Paulo após quadro infeccioso.

Ministra foi levada ao hospital após mal-estar, e médicos investigam suspeita de quadro infeccioso. Sônia Guajajara apresentou febre alta, dor abdominal e mal-estar generalizado, segundo informou a assessoria de imprensa da ministra pelas redes sociais.

Ela, que tem 52 anos, foi internada no Incor e permanece em observação na UTI. Ela está ali para acompanhamento e exames complementares. De acordo com última nova divulgada, Sônia Guajajara apresenta evolução favorável e permanece em observação.

Ainda neste sábado (21), ministra fez visita a aldeia em Ubatuba (SP). Guajajara esteve na Aldeia Renascer (Ywyty Guasu), do povo Tupi-Guarani (Ñandeva), para entregar dois carros para auxiliar nas demandas essenciais da comunidade, como saúde, educação e gestão territorial.

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