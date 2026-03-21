Ele estava internado desde 13 de março na UTI do Hospital Sírio-Libanês, com pneumonia associada a uma condição cardiológica. Em nota, os familiares afirmaram que o estado de saúde era delicado e agradeceram as manifestações de carinho.

O ator e dramaturgo Juca de Oliveira morreu aos 91 anos na madrugada deste sábado (21), em São Paulo. A informação foi confirmada pela família à TV Globo.

José Juca de Oliveira Santos nasceu em 16 de março de 1935, em São Roque (SP). Iniciou a carreira no teatro na década de 1950, após deixar o curso de Direito na Universidade de São Paulo para estudar na Escola de Arte Dramática. Atuou no Teatro Brasileiro de Comédia e integrou o grupo que adquiriu o Teatro de Arena nos anos 1960. Durante a ditadura militar, foi perseguido e se exilou na Bolívia.

Na televisão, participou de mais de 30 novelas e minisséries. Estreou na TV em 1964, na novela “Quando o Amor É Mais Forte”, da TV Tupi, e chegou à TV Globo em 1973 com “O Semideus”. Entre os trabalhos de destaque estão “Fera Ferida”, “Torre de Babel” e, principalmente, O Clone, na qual interpretou o médico geneticista Dr. Albieri. Seu último papel na TV foi em O Outro Lado do Paraíso, em 2018.

Ao longo da carreira, também atuou em mais de dez filmes e cerca de 60 peças teatrais, algumas como autor. Nos últimos anos, dedicava-se ao teatro e à administração de uma fazenda de gado.