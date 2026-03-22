22 de março de 2026
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João Gordo, do Ratos de Porão, é detido com drogas em aeroporto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@jotagerdp/Instagram
O artista retornava para São Paulo após se apresentar em Belo Horizonte no sábado (21).
O artista retornava para São Paulo após se apresentar em Belo Horizonte no sábado (21).

O cantor João Gordo, de 62 anos, vocalista da banda Ratos de Porão, foi detido na manhã deste domingo (22) ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana da capital mineira.

O artista retornava para São Paulo após se apresentar em Belo Horizonte no sábado (21). De acordo com a Polícia Federal, durante a inspeção no raio-X, foi identificado um isqueiro na bagagem, item proibido tanto na mala de mão quanto na despachada.

Na verificação da bolsa, os agentes localizaram pequenas porções de haxixe e maconha, totalizando pouco menos de 5 gramas. João Gordo foi conduzido a uma sala da PF, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, em seguida, liberado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o cantor deixou o local após os procedimentos, mediante compromisso de comparecer à Justiça quando convocado. A reportagem tentou contato com a assessoria do artista e aguarda posicionamento.

Com informações do g1.

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