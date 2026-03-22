Uma mulher foi presa em flagrante ontem à noite, suspeita de furtar dez celulares durante o festival Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

A mulher de 35 anos carregava os dez celulares e uma máquina fotográfica, também furtada, nas roupas íntimas e nas calças. Ela foi encontrada após uma vítima rastrear a localização de seu aparelho.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública), uma mulher passou a localização de onde seu celular estava para policiais, que foram até o local. O celular foi encontrado na avenida Rio Bonito, no bairro Socorro, também na zona sul.