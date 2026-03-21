Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um policial militar chuta o rosto de uma mulher durante atendimento de ocorrência em um prédio no Centro de São Vicente, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (19).

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A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h após moradores ouvirem gritos em um apartamento. No vídeo, a mulher aparece caída no corredor enquanto dois policiais realizam a abordagem. Em determinado momento, ela segura o pé de uma policial feminina. Na sequência, o outro agente desfere um chute no rosto da vítima, que já apresentava ferimentos. Segundo testemunha ouvida pelo g1, o policial também deu um soco antes dos chutes.