Segundo parentes, a cena provocou correria e "não ficou um" no velório. Uma prima afirmou que o socorro foi solicitado, mas o médico de plantão não compareceu por não ter sido o responsável pela constatação do óbito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou que a jovem já estava morta.

O velório de Caroline Costa Nunes Pereira, de 27 anos, foi interrompido após familiares relatarem que o corpo abriu os olhos e emitiu som semelhante a tosse na Capela Mortuária do Frade, em Angra dos Reis (RJ), na sexta-feira (13).

A família acusa o Hospital Municipal da Japuíba de negligência e sustenta que Caroline não estava morta quando o óbito foi declarado. Os parentes informaram que pretendem acionar a unidade e o médico responsável na Justiça.

Em nota, a Prefeitura de Angra dos Reis declarou que a manifestação do corpo da jovem pode estar relacionado a espasmos cadavéricos, contrações musculares involuntárias raras que podem provocar movimentos ou expulsão de ar dos pulmões, gerando sons.

A administração informou que Caroline morreu às 16h20 do dia 12 de março, após dar entrada em estado grave, com insuficiência cardíaca associada a complicações infecciosas. Ainda conforme a nota, houve tentativas de reanimação e a morte foi confirmada por eletrocardiograma antes da liberação do corpo.