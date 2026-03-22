A capivara espancada na madrugada de ontem por seis homens e dois adolescentes, na Ilha do Governador (RJ), apresentou melhora no estado de saúde, conseguiu comer e beber sozinha, já reclama, mas ainda corre sérios riscos, segundo informou ao UOL o Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), da Universidade Estácio de Sá, onde o animal é tratado.

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Grupo espancou com pedaços de madeira a capivara, que foi achada gravemente ferida. O crime aconteceu na orla do Quebra Coco, no Jardim Guanabara, Ilha do Governador, zona norte do Rio. Horas depois, ela foi vista andando pelas proximidades até se esconder em um terreno baldio.