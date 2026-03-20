Vídeos inéditos divulgados nesta sexta-feira (20) mostram o momento exato do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que caiu sobre o Rio Tocantins no fim de 2024.

As imagens registram o instante em que o vão central da estrutura cede repentinamente, fazendo com que veículos que passavam pelo local despencassem na água. Em um dos vídeos, uma motocicleta aparece sendo arremessada para o alto no momento do colapso.

O acidente ocorreu em 22 de dezembro de 2024, na BR-226, ligação entre os estados do Maranhão e do Tocantins, nas proximidades das cidades de Estreito e Aguiarnópolis.