Vídeos inéditos divulgados nesta sexta-feira (20) mostram o momento exato do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que caiu sobre o Rio Tocantins no fim de 2024.
As imagens registram o instante em que o vão central da estrutura cede repentinamente, fazendo com que veículos que passavam pelo local despencassem na água. Em um dos vídeos, uma motocicleta aparece sendo arremessada para o alto no momento do colapso.
O acidente ocorreu em 22 de dezembro de 2024, na BR-226, ligação entre os estados do Maranhão e do Tocantins, nas proximidades das cidades de Estreito e Aguiarnópolis.
Segundo dados oficiais, dez veículos - entre carros, motocicletas e caminhões - caíram no rio após o colapso da ponte. O desastre deixou 14 mortos e três desaparecidos.
Entre os veículos que despencaram estavam caminhões que transportavam produtos químicos, como ácido sulfúrico e defensivos agrícolas, o que gerou preocupação com possível contaminação ambiental no rio.
Excesso de carga e ponte antiga
Laudo da Polícia Federal concluiu que o desabamento foi provocado por uma combinação de fatores estruturais.
A investigação apontou que o excesso de peso na ponte foi o principal elemento que desencadeou o colapso. No momento do acidente, vários caminhões atravessavam a estrutura ao mesmo tempo, gerando sobrecarga no vão central.
A ponte havia sido inaugurada em 1961 e não foi projetada para suportar o volume atual de tráfego pesado nas rodovias brasileiras.
Falhas de manutenção
O laudo também identificou problemas na conservação da estrutura ao longo das décadas. Relatórios técnicos anteriores já classificavam a ponte como precária e indicavam necessidade de intervenções estruturais.
Segundo a perícia, as manutenções realizadas foram consideradas insuficientes e algumas reformas feitas ao longo dos anos podem ter comprometido a resistência da estrutura.
A análise técnica indica que o processo de colapso ocorreu rapidamente. A estrutura começou a ceder em poucos segundos até o rompimento completo do vão central, levando os veículos que passavam pelo local para o rio.