A Polícia Militar afastou do cargo um policial que foi filmado chutando o rosto de uma mulher em um prédio de São Vicente, no litoral de São Paulo, na madrugada da última quinta-feira (19). Os policiais foram acionados após moradores ouvirem gritos de uma mulher em um dos apartamentos, segundo uma testemunha.

Na tarde deste domingo (22), a polícia disse que decidiu pelo afastamento do agente.

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