O tenente-coronel Geraldo Neto, preso sob suspeita de matar a esposa, passou mal na quinta-feira (19) no Presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte de São Paulo, e foi levado ao Hospital da Polícia Militar para atendimento.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), após avaliação médica ele recebeu orientação para reavaliação na manhã de sexta-feira (20) e retornou à unidade prisional. O estado de saúde não foi informado.

O oficial foi preso preventivamente na quarta-feira (18), em São José dos Campos, por determinação da Justiça Militar. Em seguida, a Justiça comum também decretou prisão. Ele é réu por feminicídio e fraude processual, acusado de atirar na cabeça da esposa, a soldado Gisele Alves Santana, e de alterar a cena para simular suicídio.