Durante o dia, Helton Álvares Gonçalves é professor de um colégio particular em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Durante a noite, o professor troca de profissão e vira o diretor de sua própria escola, a CraftSapiens -que só existe dentro do jogo Minecraft.

O projeto, criado em 2020, após Helton perder a mãe, começou como uma maneira dele se aproximar de seus alunos durante a pandemia, fazendo as aulas dentro do game. Com o sucesso inicial, ele aumentou o escopo e passou a utilizar o jogo para dar aulas gratuitas e interativas para jovens de diversas idades.

O objetivo da ação é aumentar o engajamento dos estudantes com o conteúdo escolar fora da sala de aula tradicional. A iniciativa acumula mais de 30 mil membros em seu Discord (plataforma utilizada como suporte para as aulas) e chegou a atender, no ano passado, em média, de 40 a 60 alunos por aula.