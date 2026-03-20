Carlos Alcaraz confirmou o favoritismo sobre João Fonseca com uma atuação mais consistente e versátil para vencer o brasileiro nesta sexta-feira (20), em partida pela segunda rodada do Master 1000 de Miami. Marcado por poucos ralis longos e domínio nos momentos decisivos, o duelo terminou com 2 sets 0 para o espanhol, com um duplo 6/4.

Mesmo com sinais de reação, especialmente no segundo set, o brasileiro de 19 anos, 39º do mundo, não conseguiu aproveitar as chances de quebra e acabou superado pela maior precisão do líder do ranking da ATP.

Fonseca buscava se tornar apenas o terceiro brasileiro a derrotar um número 1. O primeiro a alcançar o feito foi Gustavo Kuerten, que em 1999 superou o então líder Yevgeny Kafelnikov nas oitavas de final do Masters de Roma. Ao todo, o catarinense enfrentou líderes do ranking em cinco ocasiões, com três vitórias e duas derrotas.