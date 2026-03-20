Segundo relatório do núcleo de custódia da Polícia Militar do Distrito Federal, a médica de plantão na Papudinha apontou "risco de morte" de Jair Bolsonaro, 70, antes da transferência do ex-presidente para o DF Star no dia 13 de março.

De acordo com o documento, elaborado pela equipe da Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena, a escolta começou às 6h52, após a avaliação médica concluir que havia o risco.

Nesta sexta (20), boletim médico apontou boa evolução clínica e laboratorial do ex-presidente nas últimas 24 horas. Ele segue sem previsão de alta da UTI, onde trata uma pneumonia bacteriana bilateral.