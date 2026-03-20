A lesão de Lucas Moura, atacante do São Paulo, gerou muita frustração nos bastidores do Morumbis, mas não alterou o plano do clube em relação à renovação contratual do jogador.

O meia-atacante foi diagnosticado com fraturas em duas costelas após a derrota para o Atlético-MG e deve desfalcar a equipe por um período estimado entre seis e oito semanas.

O cenário impacta a sequência imediata, incluindo o clássico deste sábado (21), no Morumbis, contra o Palmeiras -que vale a liderança do Brasileirão-, e interrompe a retomada física do camisa 7 na temporada.