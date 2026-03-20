Samuel Lino, enfim, parece ter deixado seus rótulos para trás e recuperado a confiança. Em fase artilheira no Flamengo, tem sido peça importante para o técnico Leonardo Jardim e foi aplaudido pelos mais de 62 mil torcedores ao ser substituído na vitória por 3 a 0 sobre o Remo, ontem, no Maracanã.

O atacante custou quase R$ 200 milhões ao Flamengo somando luvas, impostos e comissões. Ex-Atlético de Madri, ele chegou com o rótulo de "contratação mais cara da história do clube", algo que parece ter lhe gerado um peso.

Após um início empolgante, ele caiu de rendimento e viu as cobranças e a concorrência aumentar, sendo preterido em muitos momentos pelo ex-técnico da equipe Filipe Luís.