Alisson é cortado, e Ancelotti convoca Hugo Souza, do Corinthians
A CBF anunciou nesta sexta-feira (20) a convocação do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, para defender a seleção brasileira nos amistosos contra França, no dia 26 de março, e contra a Croácia, no dia 31.
O jogador do time alvinegro foi chamado para substituir Alisson, do Liverpool. De acordo com a entidade, o atleta da equipe inglesa está machucado.
Alisson entrou em campo na última quarta-feira (18), quando o Liverpool venceu o Galatasaray e avançou às quartas de final da Champions League.
Hugo Souza vai se juntar a Bento (Al Nassr) e Ederson (Fenerbahçe), as opções para o gol escolhidas pelo técnico Carlo Ancelotti.
Na última segunda-feira (16), quando anunciou seus convocados, o treinador afirmou que ainda não definiu seu trio de goleiros e assegurou que a disputa segue aberta para a Copa do Mundo de 2026.
"Não tem posição 100% fechada. Como eu disse, a evolução é contínua em cada jogo para cada atleta. Mas pensamos que Alisson, Bento e Ederson são os melhores nesse momento", disse.
Veja a lista de convocados
Goleiros
- Hugo Souza (Corinthians), 27
- Bento (Al-Nassr), 26
- Ederson (Fenerbahçe ), 32
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo), 35
- Bremer (Juventus), 28
- Danilo (Flamengo), 34
- Douglas Santos (Zenit), 31
- Gabriel Magalhães (Arsenal), 28
- Ibañez (Al-Ahly), 27
- Léo Pereira (Flamengo), 30
- Marquinhos (PSG), 31
- Wesley (Roma), 22
Meio-campistas
- Andrey Santos (Chelsea), 21
- Casemiro (Manchester United), 34
- Danilo (Botafogo), 24
- Fabinho (Al-Ittihad), 32
- Gabriel Sara (Galatasaray), 26
Atacantes
- Endrick (Lyon), 19
- Gabriel Martinelli (Arsenal), 24
- Igor Thiago (Brentford), 24
- Luiz Henriquie (Zenit), 25
- Matheus Cunha (Manchester United), 26
- Raphinha (Barcelona), 28
- Rayan (Bournemouth), 19
- Vinicius Junior (Real Madrid), 25
- João Pedro (Chelsea), 24