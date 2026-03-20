21 de março de 2026
Alisson é cortado, e Ancelotti convoca Hugo Souza, do Corinthians

Hugo Souza vai se juntar a Bento (Al Nassr) e Ederson (Fenerbahçe
Hugo Souza vai se juntar a Bento (Al Nassr) e Ederson (Fenerbahçe

A CBF anunciou nesta sexta-feira (20) a convocação do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, para defender a seleção brasileira nos amistosos contra França, no dia 26 de março, e contra a Croácia, no dia 31.

O jogador do time alvinegro foi chamado para substituir Alisson, do Liverpool. De acordo com a entidade, o atleta da equipe inglesa está machucado.

Alisson entrou em campo na última quarta-feira (18), quando o Liverpool venceu o Galatasaray e avançou às quartas de final da Champions League.

Hugo Souza vai se juntar a Bento (Al Nassr) e Ederson (Fenerbahçe), as opções para o gol escolhidas pelo técnico Carlo Ancelotti.

Na última segunda-feira (16), quando anunciou seus convocados, o treinador afirmou que ainda não definiu seu trio de goleiros e assegurou que a disputa segue aberta para a Copa do Mundo de 2026.

"Não tem posição 100% fechada. Como eu disse, a evolução é contínua em cada jogo para cada atleta. Mas pensamos que Alisson, Bento e Ederson são os melhores nesse momento", disse.

Veja a lista de convocados

Goleiros

  • Hugo Souza (Corinthians), 27
  • Bento (Al-Nassr), 26
  • Ederson (Fenerbahçe ), 32

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo), 35
  • Bremer (Juventus), 28
  • Danilo (Flamengo), 34
  • Douglas Santos (Zenit), 31
  • Gabriel Magalhães (Arsenal), 28
  • Ibañez (Al-Ahly), 27
  • Léo Pereira (Flamengo), 30
  • Marquinhos (PSG), 31
  • Wesley (Roma), 22

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Chelsea), 21
  • Casemiro (Manchester United), 34
  • Danilo (Botafogo), 24
  • Fabinho (Al-Ittihad), 32
  • Gabriel Sara (Galatasaray), 26

Atacantes

  • Endrick (Lyon), 19
  • Gabriel Martinelli (Arsenal), 24
  • Igor Thiago (Brentford), 24
  • Luiz Henriquie (Zenit), 25
  • Matheus Cunha (Manchester United), 26
  • Raphinha (Barcelona), 28
  • Rayan (Bournemouth), 19
  • Vinicius Junior (Real Madrid), 25
  • João Pedro (Chelsea), 24

