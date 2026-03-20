Uma mulher de 22 anos fugiu pelo telhado de casa para escapar do companheiro agressivo em Mongaguá, litoral sul de São Paulo. O homem foi preso no domingo (15) sob suspeita de quatro crimes: violência doméstica, sequestro, cárcere privado e tráfico de drogas.

A reportagem procurou a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, que não informou o nome da vítima nem do detido. A secretaria diz que "não fornece dados pessoais de envolvidos em ocorrências devido à Lei de Abuso de Autoridade e Lei Geral de Proteção de Dados".

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência. A SSP não informou detalhes de como está a atual situação da mulher.