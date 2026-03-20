20 de março de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem é encontrado morto em apartamento; suspeita é de latrocínio

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Rafael de Castro Pereira, de 33 anos, foi encontrado nu e morto dentro de seu apartamento na Liberdade
Rafael de Castro Pereira, de 33 anos, foi encontrado nu e morto dentro de seu apartamento na Liberdade

Um homem de 33 anos foi encontrado morto em um apartamento na região da Liberdade, no centro de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (20). A principal suspeita é que ele tenha sido vítima de latrocínio.

Policiais militares chegaram por volta das 3h ao imóvel, na rua Oscar Cintra Gordinho, próximo à baixada do Glicério.

Eles foram acionados via rádio após uma comunicação de desaparecimento feita por uma pessoa que conhecia a vítima e estranhou seu sumiço repentino.

O apartamento estava revirado e o corpo foi encontrado com sinais de violência. Ele foi identificado como Rafael Pereira.

A reportagem apurou que, em agosto do ano passado, ele registrou uma microempresa de serviços de "estética e outros serviços de beleza" no endereço onde foi encontrado morto.

A perícia e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados, e o caso foi registrado como latrocínio no 8° Distrito Policial, do Brás.

"Diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos", disse a Secretaria de Segurança Pública, em nota.

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