Um homem de 33 anos foi encontrado morto em um apartamento na região da Liberdade, no centro de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (20). A principal suspeita é que ele tenha sido vítima de latrocínio.

Policiais militares chegaram por volta das 3h ao imóvel, na rua Oscar Cintra Gordinho, próximo à baixada do Glicério.

Eles foram acionados via rádio após uma comunicação de desaparecimento feita por uma pessoa que conhecia a vítima e estranhou seu sumiço repentino.