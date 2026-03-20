A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (20) mais uma suspeita de envolvimento em uma rede de exploração sexual infantil ligada a um piloto de avião detido em fevereiro em São Paulo. A ação integra a terceira fase da operação Apertem os Cintos.

A investigação aponta que a mulher tem ligação com o piloto Sergio Antonio Lopes, preso dentro de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, sob suspeita de comandar o esquema criminoso. A reportagem não localizou o responsável pela defesa do piloto.

Policiais da DHPP (4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia) cumpriram mandados de prisão temporária e busca e apreensão contra a suspeita na região do Campo Belo, também na zona sul de São Paulo. A identidade dela não foi divulgada, o que impossibilitou o contato da reportagem com a defesa.