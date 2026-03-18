Mensagens de celular revelam que o tenente-coronel da PM Geraldo Neto usava termos distorcidos da biologia, como "macho alfa" e "fêmea beta", para humilhar a esposa, a soldado Gisele Alves, morta com um tiro na cabeça.

Geraldo Neto foi preso hoje por suspeita de feminicídio, violência doméstica e fraude processual. A perícia concluiu que o agressor imobilizou a vítima por trás e atirou contra a cabeça dela com uma pistola.

O laudo descartou a tese de suicídio apontada pelo suspeito. Os padrões de sangue no local e o tiro súbito pelas costas inviabilizaram qualquer chance de defesa da vítima.