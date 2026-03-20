O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) determinou nesta quinta-feira (19) a prisão preventiva (sem prazo) do homem que aparece em vídeo agredindo a ex-companheira dentro de um elevador em Guarulhos, na Grande São Paulo, após recurso apresentado pelo promotor de Justiça Gustavo Macri Morais.

Ronaldo Ferreira, 20, havia sido preso em flagrante após o crime, mas foi colocado em liberdade provisória pelo Juízo das Garantias da Comarca de Guarulhos, mediante medidas cautelares. A nova decisão suspende esse entendimento anterior.

A Defensoria Pública de São Paulo, que acompanha o suspeito, informou que não vai se posicionar. O TJ-SP afirmou que o caso está em segredo de Justiça. Ainda nã há informações se a prisão já foi cumprida.