20 de março de 2026
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COTIDIANO

VÍDEO: Onça-pintada é resgatada em canal de hidrelétrica de MT

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Marcas vistas no local mostraram que a onça havia feito tentativas de sair do canal por conta própria
Marcas vistas no local mostraram que a onça havia feito tentativas de sair do canal por conta própria

Uma onça-pintada adulta foi resgatada na tarde desta quinta-feira (19) em um canal da Usina Hidrelétrica PCH Beleza, em Juscimeira, a 160 km de Cuiabá (MT), após uma operação que envolveu o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Após avaliação de um médico veterinário, o animal precisou ser submetido a uma sedação controlada, por apresentar quadro de hipotermia e estar debilitado. A intervenção mais invasiva traria riscos de danos graves e até de morte.

Marcas vistas no local mostraram que a onça havia feito tentativas de sair do canal por conta própria.

A equipe usou uma plataforma de limpeza instalada no sistema de proteção das máquinas da usina para içar o felino sem causar ferimentos. A área fica próxima a um assentamento rural e a sítios, com circulação de pedestres, ciclistas e ônibus escolares, o que exigiu cautela.

O canal onde o animal caiu leva água para a casa de máquinas da usina, localizada no córrego com o mesmo nome, um afluente do rio São Lourenço.

Após o resgate, a onça seria devolvida à mata da região, seu habitat natural.

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