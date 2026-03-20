Uma onça-pintada adulta foi resgatada na tarde desta quinta-feira (19) em um canal da Usina Hidrelétrica PCH Beleza, em Juscimeira, a 160 km de Cuiabá (MT), após uma operação que envolveu o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Após avaliação de um médico veterinário, o animal precisou ser submetido a uma sedação controlada, por apresentar quadro de hipotermia e estar debilitado. A intervenção mais invasiva traria riscos de danos graves e até de morte.

Marcas vistas no local mostraram que a onça havia feito tentativas de sair do canal por conta própria.