A expansão dos jogos online e das plataformas de apostas transformou a relação das pessoas com o jogo. O que antes era limitado a ambientes físicos passou a ser contínuo, acessível e, muitas vezes, silencioso. Em poucos cliques, o usuário aposta, perde, tenta recuperar e entra em um ciclo que pode evoluir para um quadro de dependência. Esse cenário fez surgir uma nova preocupação: o vício em jogos e apostas deixou de ser apenas um problema financeiro e passou a ser tratado como questão de saúde mental pública.

O crescimento das apostas na era digital

A popularização das apostas online ampliou significativamente o número de usuários e, consequentemente, de casos de comportamento compulsivo. Dados recentes divulgados pelo jornal O Globo indicam crescimento de 206% no atendimento de vício em apostas, refletindo um fenômeno que impacta não apenas o indivíduo, mas também suas relações familiares, profissionais e sociais.