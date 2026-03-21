A expansão dos jogos online e das plataformas de apostas transformou a relação das pessoas com o jogo. O que antes era limitado a ambientes físicos passou a ser contínuo, acessível e, muitas vezes, silencioso. Em poucos cliques, o usuário aposta, perde, tenta recuperar e entra em um ciclo que pode evoluir para um quadro de dependência. Esse cenário fez surgir uma nova preocupação: o vício em jogos e apostas deixou de ser apenas um problema financeiro e passou a ser tratado como questão de saúde mental pública.
O crescimento das apostas na era digital
A popularização das apostas online ampliou significativamente o número de usuários e, consequentemente, de casos de comportamento compulsivo. Dados recentes divulgados pelo jornal O Globo indicam crescimento de 206% no atendimento de vício em apostas, refletindo um fenômeno que impacta não apenas o indivíduo, mas também suas relações familiares, profissionais e sociais.
Tratamento especializado e multidisciplinar
Diante desse cenário, o Sistema Único de Saúde passa a disponibilizar atendimento específico para pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas, inclusive em formato digital, o que representa um avanço importante na política pública de saúde mental.
A iniciativa inclui suporte psicológico e psiquiátrico gratuito, com atendimento também para familiares e rede de apoio. O objetivo é ampliar o acesso ao cuidado, especialmente considerando que muitos pacientes evitam buscar ajuda presencial por vergonha ou dificuldade em reconhecer o problema.
Como buscar ajuda na prática
O acesso ao serviço é simples e pode ser feito de forma totalmente online:
• Baixe o aplicativo "Meu SUS Digital" ou acesse a versão web;
• Faça login com sua conta gov.br;
• Na página inicial, selecione a opção de atendimento relacionada a jogos e apostas;
• Siga as orientações para triagem e encaminhamento.
O sistema funciona como porta de entrada para o atendimento e está disponível 24 horas por dia, garantindo maior acessibilidade e privacidade ao usuário.
Além do atendimento digital, o SUS também oferece suporte presencial em unidades como CAPS e UBS.
Quando o jogo deixa de ser lazer
Alguns sinais de alerta incluem dificuldade em parar de apostar, uso do jogo como forma de lidar com emoções negativas, prejuízos financeiros recorrentes e ocultação do comportamento de familiares.
Nesses casos, buscar ajuda não é exagero, é medida de cuidado.
Saúde mental também é prioridade digital
O avanço da tecnologia trouxe novas formas de entretenimento, mas também novos riscos. Ao reconhecer o vício em apostas como um problema de saúde pública e oferecer tratamento acessível, o SUS dá um passo importante na adaptação das políticas públicas à realidade digital.
O desafio agora é outro: fazer com que as pessoas saibam que esse apoio existe e que buscar ajuda é não apenas possível, mas necessário.