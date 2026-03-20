O técnico e empresário Vanderlei Luxemburgo, de 73 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Palmas após ser diagnosticado com infecção pulmonar.

Segundo a assessoria, ele apresentou mal-estar durante a madrugada dessaa quinta-feira (20) e foi levado ao Hospital Medical Santa Thereza, onde realizou exames. Por orientação médica, foi encaminhado à UTI da própria unidade e iniciou tratamento com antibioticoterapia.

Em razão do quadro clínico, a agenda foi suspensa até o restabelecimento.