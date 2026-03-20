O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) determinou nessa quinta-feira (19) a prisão preventiva (sem prazo) do homem que aparece em vídeo agredidno a ex-companheira dentro de um elevador em Guarulhos, na Grande São Paulo, após recurso apresentado pelo promotor de Justiça Gustavo Macri Morais.

Relembre o caso: Homem espanca ex-mulher em elevador e é solto após audiência

Ronaldo Ferreira, 20, havia sido preso em flagrante após o crime, mas foi colocado em liberdade provisória pelo Juízo das Garantias da Comarca de Guarulhos, mediante medidas cautelares. A nova decisão suspende esse entendimento anterior.