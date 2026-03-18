Uma mulher de 20 anos foi espancada com socos pelo ex-companheiro dentro de um elevador, na última segunda-feira (16), em Guarulhos, na Grande São Paulo. O homem chegou a ser preso, mas foi solto após passar por audiência de custódia. De acordo com o registro policial, o homem agrediu a mulher após ela pedir pensão alimentícia na Justiça.

O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que, o homem foi identificado como Ronaldo Ferreira, 20. Na audiência realizada na terça-feira (17), a Justiça concedeu liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Segundo o tribunal, foram impostas restrições como o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, proibição de se aproximar a menos de 300 metros, de manter contato com a mulher, familiares e testemunhas por qualquer meio, além da obrigação de comparecer aos atos do processo e manter o endereço atualizado.