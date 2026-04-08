Leandro “Boneco”, participante do BBB 26, precisou de atendimento médico na manhã desta quarta-feira (8), após relatar mal-estar dentro da casa. Ele procurou o confessionário e foi avaliado pela equipe do programa.

Em nota, a TV Globo informou que, depois do primeiro atendimento no confinamento, o participante foi encaminhado para a realização de exames fora da casa. A emissora destacou que o suporte médico integra o protocolo padrão do reality e está disponível aos participantes sempre que necessário.

Os demais confinados foram comunicados de que Leandro estava sob cuidados médicos.