08 de abril de 2026
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BBB 26

Boneco passa mal e sai do confinamento para o hospital

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/ Globo/ Manoella Mello

Leandro “Boneco”, participante do BBB 26, precisou de atendimento médico na manhã desta quarta-feira (8), após relatar mal-estar dentro da casa. Ele procurou o confessionário e foi avaliado pela equipe do programa.

Em nota, a TV Globo informou que, depois do primeiro atendimento no confinamento, o participante foi encaminhado para a realização de exames fora da casa. A emissora destacou que o suporte médico integra o protocolo padrão do reality e está disponível aos participantes sempre que necessário.

Os demais confinados foram comunicados de que Leandro estava sob cuidados médicos.

Com informações do g1.

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