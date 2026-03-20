Segundo o órgão, o agendamento do exame poderá ser feito em outro município no caso de falta de vagas no original.

O futuro motorista que fez as aulas para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na cidade onde mora, poderá fazer o exame prático em outro município. A novidade faz parte de algumas mudanças promovidas neste mês pelo Detran (Departamento de Trânsito) no estado de São Paulo.

Se o candidato tiver feito as aulas pela autoescola, a instituição deverá disponibilizar veículo para realização do exame na outra cidade -desde o fim do ano passado, motoristas podem contratar instrutores particulares e usarem o próprio carro, inclusive com câmbio automático.

Outra mudança é que será possível fazer a prova de direção de duas categorias diferentes no mesmo dia: carro e moto, por exemplo -segundo o Detran, até então isso não era permitido.

A partir de agora, pessoas com deficiência passam a contar com o apoio de tablet para registro de resultados da Junta Médica Especial e da prova.