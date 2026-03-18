A investigação da Justiça Militar apontou que a soldado da PM Gisele Alves Santana foi abordada por trás e atingida com um disparo na têmpora direita dentro do apartamento onde vivia com o marido, no Brás, região central de São Paulo, informou o portal Metrópoles.

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Segundo a decisão que decretou a prisão preventiva do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, ela foi imobilizada com a mão esquerda do agressor na região da face enquanto a arma, na mão direita, foi direcionada à cabeça. Após o disparo, o corpo foi colocado no chão e houve manipulação da cena, inclusive da posição da arma.