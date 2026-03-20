O tenista brasileiro João Fonseca despachou o húngaro Fabián Marozsan na estreia do Masters 1000 de Miami, na Flórida (Estados Unidos) na noite desta quinta-feira. Número 39 do mundo, o carioca de 19 anos ganhou de Marozsan (46º no ranking) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2. A vitória foi em clima de revanche: há menos de um ano, o húngaro eliminou Fonseca na rodada de abertura do Masters 1000 de Roma.

Na próxima rodada, o brasileiro medirá forças com o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo. Os dois jogaram uma partida de exibição no final do ano passado, com vitória do espanhol, mas o embate em Miami será o primeiro no circuito da ATP. A partida está prevista para a noite desta sexta (20). Na semana passada, o carioca fez jogo equilibrado contra o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking – perdeu após dois tie-breaks: 7/6 (8-6) e 7/6 (7-4).

“Eu olho com certeza para este tipo de partida, jogar contra os melhores do mundo. Este tipo de partida é muito especial pra mim, jogando contra os melhores do mundo. É uma oportunidade muito boa pra ver meu nível, semana passada joguei contra o Jannik (Sinner) e foi uma experiência incrível, agora jogar contra o número 1 será mais ainda”, analisou Fonseca em entrevista ainda em quadra.