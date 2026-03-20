Chapecoense e Corinthians protagonizaram o primeiro 0 a 0 do Campeonato Brasileiro de 2026. O empate ocorreu na noite desta quinta-feira (19), na Arena Condá, em Chapecó, pela sétima rodada da competição.

Apesar do placar sem gols, a partida foi movimentada e contou com diversas chances de gol, principalmente no segundo tempo. As equipes, no entanto, desperdiçaram oportunidades e não conseguiram balançar as redes.

Os goleiros foram decisivos para manter a igualdade no marcador. Léo Vieira e Hugo Souza se destacaram com grandes defesas e garantiram o resultado para suas equipes.