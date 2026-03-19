O presidente Lula (PT) declarou, na noite desta quinta-feira (19), que a vaga de vice em sua candidatura à reeleição está aberta ao atual ocupante, Geraldo Alckmin (PSB), mas que caberá ao pessebista a escolha -se novamente ao Executivo ou se ao Senado.

"Eu ficarei imensamente feliz de ter o Alckmin como vice outra vez", disse Lula no Sindicato dos Metalúrgicos ao anunciar a pré-candidatura de Fernando Haddad ao Governo de São Paulo.

"Se ele [Alckmin] for meu vice, Haddad, eu fico tranquilo. Mas a gente precisa montar uma chapa de senador para disputar conosco, e eles [da direita] não têm senador para disputar conosco. Não sei se Geraldo vai ser candidato ao Senado, mas a vaga de vice está aberta para você", declarou Lula.