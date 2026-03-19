A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (19) o concurso 2986 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 3.121.356,24. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 8 milhões no sorteio de sábado (21).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01-05-13-26-41-53.

Houve 33 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 30.740,63. Outras 2.117 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 789,87.