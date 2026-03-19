Aliados do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmam que ele está decidido a manter em sua chapa à reeleição o vice Felício Ramuth (PSD), apesar da pressão do PL pela vaga.

Ainda é preciso definir, porém, se Ramuth permanece no PSD, já que o presidente do partido, Gilberto Kassab -que também é secretário de Governo- manifestou interesse pela posição.

Interlocutores dos dois afirmam que, por ter sido preterido pelo governador, Kassab pode se recusar a conceder a legenda para que Ramuth seja o vice novamente.