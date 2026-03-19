O Flamengo fez valer seu favoritismo, venceu o Remo por 3 a 0 diante de mais de 62 mil pessoas no Maracanã e chegou de vez no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro ao ingressar no G4 e ocupar a quarta colocação. Os gols foram marcados por Léo Ortiz, Samuel Lino e Luiz Araújo.

O zagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar estavam pendurados e receberam cartões amarelos nesta quinta-feira (19). Com isso, estão suspensos da partida deste domingo, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla só retorna após a Data Fifa, onde o defensor foi convocado pela seleção brasileira.

O jogo

O Flamengo teve um primeiro tempo pouco inspirador. O time não conseguia imprimir intensidade e deixava muitos espaços entrelinhas, algo que o Remo soube aproveitar dentro de suas limitações, chegando com perigo em algumas ocasiões de contra-ataque, principalmente com Alef Manga. O gol acabou surgindo mais na sorte do que no juízo, já que se originou de um escanteio onde Léo Ortiz subiu mais que a zaga remista para abrir o placar. A partir dali, o Flamengo se soltou e teve mais chances de ampliar, mas pecou no detalhe final.