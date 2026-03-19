O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (19) sua pré-candidatura ao Governo de São Paulo durante evento junto de Lula (PT) no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, berço político do presidente.

"Quando vejo dizerem que o Haddad está indo para o sacrifício, é porque essa pessoa nunca tomou um chope comigo", brincou Haddad durante a noite.

O ministro negou, inclusive, que sua escolha se deu por outros ganhos políticos que não a vitória. Ele já foi cotado como possível nome para a Casa Civil de Lula caso o presidente seja reeleito.