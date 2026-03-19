O Ministério Público paulista denunciou mais quatro pessoas por ligação com o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz.

Novas denúncias foram protocoladas pelo do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que ainda não divulgou o nome dos quatro suspeitos. A reportagem tenta confirmar as identidades com o MP-SP e o texto será atualizado em caso de retornos.

Denunciados poderão responder por homicídio qualificado, duas tentativas de homicídio, favorecimento pessoal e integrar organização criminosa armada, segundo o MP paulista. É a segunda denúncia relacionada ao caso oferecida pelo Ministério Público, que em novembro de 2025 acusou formalmente outros oito envolvidos no crime.