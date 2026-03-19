A Justiça de Goiás decidiu arquivar o inquérito policial que apurava as circunstâncias da morte de Lázaro Barbosa, morto em junho de 2021 após uma longa perseguição policial em Goiás e Distrito Federal.

O Tribunal de Justiça de Goiás decidiu pelo arquivamento após o Ministério Público de Goiás apontar que faltavam "informações indispensáveis" para o inquérito. A decisão obtida pela reportagem foi assinada pelo juiz Felipe Levi Jales Soares no mês passado e deu fim à investigação sobre a morte de Lázaro quase cinco anos após a ocorrência.

Para o magistrado, a conduta dos agentes já foi apurada por inquérito policial militar anterior -que foi encerrado sem apontar crime no caso. Com isso, o juiz colheu a tese do Ministério Público que não fazia sentido manter uma investigação aberta sobre a mesma coisa.