A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na quarta-feira (18) o registro da versão multidose do Mounjaro, medicamento à base de tirzepatida indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 e para o controle do peso em pessoas com obesidade ou sobrepeso.

A nova apresentação, fabricada pelo laboratório americano Eli Lilly, diferentemente das canetas descartáveis já disponíveis no mercado, utiliza uma versão reutilizável, que permite múltiplas aplicações a partir de um mesmo frasco. A receita médica é obrigatória para a compra e ainda não há uma estimativa de valor no Brasil.

O tratamento com o Mounjaro funciona em doses semanais, com quatro aplicações por mês. "Anteriormente, quando se comprava o Mounjaro, tinham quatro canetas, cada uma com uma dose única de aplicação", explica Felipe Henning Gaia Duarte, endocrinologista e presidente da Sbem-SP (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia regional de São Paulo). "Essa caneta atual vem com as quatro doses dentro e você regula cada dose para aplicar, durando o mês inteiro."