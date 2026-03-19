19 de março de 2026
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VIOLÊNCIA

Ladrão rouba carro com bebê de 2 meses no interior do veículo

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Câmeras instaladas na rua mostraram a ação do bandido
Câmeras instaladas na rua mostraram a ação do bandido

Um bebê de 2 meses foi levado junto com um carro roubado na tarde desta quinta-feira (19) na zona norte de São Paulo. A criança acabou resgatada por policiais militares, que prenderam um suspeito após buscas.

Câmeras instaladas na rua mostraram que a mulher estaciona um Chevrolet Onix vermelho próximo a uma esquina, em frente a uma escola. Ela desce do carro e liga o pisca-alerta. Ela encosta a porta do veículo, e entra no interior do estabelecimento.

Um homem que estava próximo vai até o carro, entra no veículo e sai com ele - não é possível saber se a chave estava no contato.

A mãe sai da escola com uma menina quando o ladrão ainda manobrava o Onix. A mulher fala com algumas pessoas e vai para o meio de rua.

Na sequência, o carro volta na contramão e passa pelas pessoas na rua, que saem correndo atrás do veículo. Uma mulher chega a dar um tapa no carro.

Em desespero, a mãe acionou a Polícia Militar, que iniciou buscas.

Os policiais conseguiram localizar o Onix na rua Chica Luiza, também no Jaraguá, próximo ao local do roubo.

A criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Pirituba, pelos policiais militares, para avaliação médica. A ocorrência foi registrada no 33º Distrito Policial.

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