Um bebê de 2 meses foi levado junto com um carro roubado na tarde desta quinta-feira (19) na zona norte de São Paulo. A criança acabou resgatada por policiais militares, que prenderam um suspeito após buscas.

Câmeras instaladas na rua mostraram que a mulher estaciona um Chevrolet Onix vermelho próximo a uma esquina, em frente a uma escola. Ela desce do carro e liga o pisca-alerta. Ela encosta a porta do veículo, e entra no interior do estabelecimento.

Um homem que estava próximo vai até o carro, entra no veículo e sai com ele - não é possível saber se a chave estava no contato.