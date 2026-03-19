O homem suspeito de invadir o prédio da ex-companheira com galão de gasolina e atirar várias vezes contra a porta do apartamento dela foi preso pela Polícia Civil, no Recife (PE).

Prisão do empresário André Maia Oliveira ocorreu na tarde de hoje. A captura foi feita por equipes da Delegacia de Polícia da 5ª Circunscrição (Casa Amarela) e da 1ª DEAM (Departamento de Polícia da Mulher).

Homem invadiu, ameaçou e fugiu. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela TV Globo mostram o momento em que André Maia Oliveira usa o carro para arrombar o portão por volta das 5 h. Ele entra no elevador segurando um galão de combustível e uma arma na outra mão.