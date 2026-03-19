Suspeitos de aplicarem o golpe do falso advogado em 11 estados brasileiros são alvos de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal nesta quinta-feira (19).

Vinte mandados de prisão e outros 25 de busca e apreensão contra os suspeitos na cidade de Praia Grande e São Paulo. Apesar de a operação ser conduzida pela polícia do DF, a quadrilha estava alocada no estado paulista, segundo as investigações.

Até as 8h30, 14 pessoas tinham sido presas, segundo a Polícia Civil. Outros 24 mandados de prisão foram cumpridos até este horário. Os nomes dos presos ão foram divulgados.