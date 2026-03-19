O Banco Central informou à Polícia Federal, em julho de 2024, que já havia analisado e arquivado suspeitas de irregularidades no Banco Master. O ofício da PF citava, entre outros pontos, a hipótese de que seria controlador oculto da instituição.

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Na resposta ao delegado responsável pelo caso, a autarquia afirmou que os fatos foram examinados no contexto do aumento de capital do banco e que, após consulta a áreas técnicas, não viu necessidade de abrir procedimento específico. Parte das suspeitas envolvendo operações societárias foi atribuída à competência da .