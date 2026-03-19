A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu nesta quinta-feira (19) a comercialização, distribuição e uso de alguns lotes da fórmula infantil Aptamil Premium 1, de 800g, produzida pela Danone.

Três lotes, indicados para recém-nascidos de até seis meses, devem ser recolhidos. Segundo o órgão, são eles: 2026.09.07 (fabricado em 08 de março de 2025); 2026.10.03 (fabricado em 03 de abril de 2025) e 2026.09.09 (fabricado em 10 de março de 2025).

Laudos da própria empresa encontraram a presença de uma toxina nos produtos. Ainda de acordo com o governo brasileiro, a cereulida é produzida pela bactéria Bacillus cereus, que pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia (sonolência excessiva, lentidão de movimentos e de raciocínio), além de incapacidade de reagir e expressar emoções.